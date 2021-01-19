ФБР предупредило о "потенциальных попытках" QAnon сорвать инаугурацию Байдена – WP
Федеральное бюро расследований США предупредило о "потенциальных попытках" некоторых последователей теории заговора QAnon и отдельных лиц по срыву инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на отчет разведки, который оказался в распоряжении редакции.
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По данным WP, ФБР уведомило правоохранительные органы, что "крайне правые экстремисты" обсуждали в переписках, как выдать себя в Вашингтоне за сотрудников Национальной гвардии. Также некоторые из них делились картами уязвимых мест в столице США. Они в частности обсуждали, как эти объекты могут быть использованы для вмешательства в безопасность во время инаугурации.
Как пишет WP, в отчете также предупреждается, что сторонники QAnon и отдельные лица ("волки-одиночки"), часть из которых участвовали в беспорядках в Капитолии 6 января, говорили о планах приехать в Вашингтон на инаугурацию Байдена.
В отчете это оценивают как "признаки потенциальных попыток сорвать инаугурацию", пишет WP. В то же время не было выявлено каких-либо конкретных заговоров для атак инаугурацию, подобных захвату Капитолия 6 января. В отчете отмечалось, что "многочисленные экстремистские группы" публично осуждают любое насилие, направленное на смену президентской власти.
Хотя ФБР обнаружило "подозрительный трафик" некоторых участников беспорядков в Капитолии, не было "ничего, что указывает на какие-либо конкретные действия", отмечает WP.
В ФБР отказались оценивать серьезность угроз по запросу WP. В ведомстве подчеркнули, что отслеживают все поступающие наводки и потенциальные угрозы.
- 6 января проходило в Конгрессе США утверждение победы Байдена на выборах президента. Его пытались сорвать сторонники действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.
- Завтра, 20 января, в Вашингтоне должна состояться инаугурация Байдена. В столице США уже готовятся к церемонии, а правоохранители – к дежурствам в столицах штатов, где планируются марши сторонников Трампа.
- По данным ABC News, у ФБР есть данные, что вооруженная группа планирует нападения на правительственные здания в день инаугурации.
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