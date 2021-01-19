ФБР предупредило о "потенциальных попытках" QAnon сорвать инаугурацию Байдена – WP

Федеральное бюро расследований США предупредило о "потенциальных попытках" некоторых последователей теории заговора QAnon и отдельных лиц по срыву инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на отчет разведки, который оказался в распоряжении редакции.

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По данным WP, ФБР уведомило правоохранительные органы, что "крайне правые экстремисты" обсуждали в переписках, как выдать себя в Вашингтоне за сотрудников Национальной гвардии. Также некоторые из них делились картами уязвимых мест в столице США. Они в частности обсуждали, как эти объекты могут быть использованы для вмешательства в безопасность во время инаугурации.

Как пишет WP, в отчете также предупреждается, что сторонники QAnon и отдельные лица ("волки-одиночки"), часть из которых участвовали в беспорядках в Капитолии 6 января, говорили о планах приехать в Вашингтон на инаугурацию Байдена.

СПРАВКА. QAnon – распространенная в США теория заговора, согласно которой действующий президент США QAnon – распространенная в США теория заговора, согласно которой действующий президент США Дональд Трамп якобы собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

В отчете это оценивают как "признаки потенциальных попыток сорвать инаугурацию", пишет WP. В то же время не было выявлено каких-либо конкретных заговоров для атак инаугурацию, подобных захвату Капитолия 6 января. В отчете отмечалось, что "многочисленные экстремистские группы" публично осуждают любое насилие, направленное на смену президентской власти.

Хотя ФБР обнаружило "подозрительный трафик" некоторых участников беспорядков в Капитолии, не было "ничего, что указывает на какие-либо конкретные действия", отмечает WP.

В ФБР отказались оценивать серьезность угроз по запросу WP. В ведомстве подчеркнули, что отслеживают все поступающие наводки и потенциальные угрозы.

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Марк Сировой

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