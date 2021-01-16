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16.01.2021, 14:08

Как Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фото

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Как Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фото
Как Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фото
Как Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фотоКак Вашингтон и США готовятся к инаугурации Байдена и маршам в поддержку Трампа – фото

Сотрудники правоохранительных органов США готовятся к маршам в поддержку действующего президента Дональда Трампа во всех 50 столицах штатов, чтобы попытаться предотвратить нападения. Об этом пишет Reuters.

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Сообщается, что в Мичигане, Вирджинии, Висконсине, Пенсильвании и Вашингтоне активизировали национальную гвардию для усиления безопасности в день инаугурации Джозефа Байдена, а в Техасе закрыли Капитолий с субботы до дня инаугурации. NBC Dallas пишет, что в городе ожидаются вооруженные протесты. 

Агентство отмечает, что тысячи вооруженных солдат Национальной гвардии сейчас находятся на улицах Вашингтона. Национальная аллея и знаковые достопримечательности столицы Соединенных штатов будут закрыты для посетителей. 

Именно столицы Висконсина, Мичигана, Пенсильвании и Аризоны относятся к числу наиболее подверженных массовым протестам, пишет Reuters. Однако, несмотря на это, другие центры штатов также принимают меры предосторожности.

Читайте также: Сторонники Трампа хотят устроить массовые протесты в Вашингтоне в день инаугурации Байдена

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Теги: фбр, вашингтон, протесты в США, инаугурация байдена
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