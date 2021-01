Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия, где идет подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Об этом сообщает CNN.

LIGA.net начала вести хронику происходящего.

Полицейские передали экстренное сообщение для находящихся в Капитолии: "Из-за внутренней угрозы в здании спрячьтесь в ближайшем офисе и сохраняйте тишину".

Сообщается об эвакуации сотрудников из Капитолия.

В частности, эвакуирован вице-президент Майк Пенс.

Сертификационное голосование Коллегии выборщиков приостановлено после того, как протестующие прорвались в здание Капитолия.

"Это попытка переворота", – написал республиканец Адам Кинзингер.

Дональд Трамп-младший осудил протестующих, заявив, что "это неправильно, и мы не такие".

Президент Трамп в Twitter призвал протестующих к спокойствию: "Пожалуйста, поддержите нашу Капитолийскую полицию и правоохранительные органы. Они действительно на стороне нашей страны. Сохраняйте спокойствие!"

Мэр округа Колумбия Мюриэл Э. Баузер ввела общегородской комендантский час в связи с обострением ситуации в здании Капитолия.

С 18:00 среды до 6 утра четверга запрещено покидать город, в том числе тем, кто путешествует на машине, велосипеде или другом транспорте по любой городской дороге или в любом общественном месте.

Reporter on ground claims main chambers are about to be stormed

Protesters dressed in Viking clothing occupy the U.S. Capitol.

Корреспондент CNN сообщил, что полиция использовала слезоточивый газ.

Полиция Капитолия США обратилась за помощью к дополнительным правоохранительным органам, в том числе к федеральным властям.

Как сообщает Питер Моррис из CNN, Белый дом в зоне повышенной безопасности. Сотрудники БД и журналисты могут приходить и уходить, но офицеры подразделений охраны теперь вооружены автоматами и патрулируют территорию.

Just a reminder that Stephon Clark was shot 20 times by police for holding a "scary" mobile phone in his Grandma's backyard, but the #MAGA crowd is actively assaulting #capitol police with no consequences.

По словам репортера CNN на этаже Палаты представителей, законодателям выдают противогазы, которые находились под сиденьями. Там около 100 человек. "Все нервничают. Все члены держат в руках противогазы".

Footage from inside the Chamber in the #Capitol. An armed standoff is going on between trump supporters and police officers

По словам источника CNN, руководство Палаты представителей и Сената в безопасности и находится в неизвестном месте.

Полиция Капитолия США пытается обезопасить второй этаж Капитолия.

more absolutely stunning video from within the #US #Capitol. This particular video shows demonstrators within the Senate chamber.

pic.twitter.com/cFQP4n42fk — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) January 6, 2021

По словам двух источников CNN, знакомых с ситуацией, протестующая ранена выстрелом в грудь на территории Капитолия, она в критическом состоянии. Источники не смогли сообщить подробностей об обстоятельствах стрельбы.

По словам лидера меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти, он слышал от полиции, что в здании Капитолия были произведены выстрелы. Подробностей он не знает. (Fox News)

