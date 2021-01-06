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"Это попытка переворота". В Капитолий ворвались сторонники Трампа: видео видео

06.01.2021, 21:46
Сторонники Трампа у здания Капитолия в США (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)
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Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия, где идет подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Об этом сообщает CNN.

LIGA.net начала вести хронику происходящего.

Полицейские передали экстренное сообщение для находящихся в Капитолии: "Из-за внутренней угрозы в здании спрячьтесь в ближайшем офисе и сохраняйте тишину".

Сообщается об эвакуации сотрудников из Капитолия.

В частности, эвакуирован вице-президент Майк Пенс.

Сертификационное голосование Коллегии выборщиков приостановлено после того, как протестующие прорвались в здание Капитолия.

"Это попытка переворота", – написал республиканец Адам Кинзингер.

Дональд Трамп-младший осудил протестующих, заявив, что "это неправильно, и мы не такие".

Президент Трамп в Twitter призвал протестующих к спокойствию: "Пожалуйста, поддержите нашу Капитолийскую полицию и правоохранительные органы. Они действительно на стороне нашей страны. Сохраняйте спокойствие!"
Мэр округа Колумбия Мюриэл Э. Баузер ввела общегородской комендантский час в связи с обострением ситуации в здании Капитолия.

С 18:00 среды до 6 утра четверга запрещено покидать город, в том числе тем, кто путешествует на машине, велосипеде или другом транспорте по любой городской дороге или в любом общественном месте.

Корреспондент CNN сообщил, что полиция использовала слезоточивый газ.

Полиция Капитолия США обратилась за помощью к дополнительным правоохранительным органам, в том числе к федеральным властям.

Как сообщает Питер Моррис из CNN, Белый дом в зоне повышенной безопасности. Сотрудники БД и журналисты могут приходить и уходить, но офицеры подразделений охраны теперь вооружены автоматами и патрулируют территорию.
По словам репортера CNN на этаже Палаты представителей, законодателям выдают противогазы, которые находились под сиденьями. Там около 100 человек. "Все нервничают. Все члены держат в руках противогазы".

По словам источника CNN, руководство Палаты представителей и Сената в безопасности и находится в неизвестном месте.

Полиция Капитолия США пытается обезопасить второй этаж Капитолия.

По словам двух источников CNN, знакомых с ситуацией, протестующая ранена выстрелом в грудь на территории Капитолия, она в критическом состоянии. Источники не смогли сообщить подробностей об обстоятельствах стрельбы.

По словам лидера меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти, он слышал от полиции, что в здании Капитолия были произведены выстрелы. Подробностей он не знает. (Fox News)

LIGA.net начала вести хронику происходящего.

Наталия Медведева
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