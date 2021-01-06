Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия, где идет подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Об этом сообщает CNN.
LIGA.net начала вести хронику происходящего.
Полицейские передали экстренное сообщение для находящихся в Капитолии: "Из-за внутренней угрозы в здании спрячьтесь в ближайшем офисе и сохраняйте тишину".
Сообщается об эвакуации сотрудников из Капитолия.
В частности, эвакуирован вице-президент Майк Пенс.
Сертификационное голосование Коллегии выборщиков приостановлено после того, как протестующие прорвались в здание Капитолия.
"Это попытка переворота", – написал республиканец Адам Кинзингер.
Дональд Трамп-младший осудил протестующих, заявив, что "это неправильно, и мы не такие".
#BREAKING: the #US #Capitol has been breached as demonstrators have stormed the building. Stay tuned.— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) January 6, 2021
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С 18:00 среды до 6 утра четверга запрещено покидать город, в том числе тем, кто путешествует на машине, велосипеде или другом транспорте по любой городской дороге или в любом общественном месте.
BREAKING: Reporter on ground claims main chambers are about to be stormed #capitol pic.twitter.com/aOziyNvIpd— ASB News / MILITARY(@ASBMilitary) January 6, 2021
JUST IN – Protesters dressed in Viking clothing occupy the U.S. Capitol.pic.twitter.com/w4erVIM1Ty— Disclose.tv (@disclosetv) January 6, 2021
Корреспондент CNN сообщил, что полиция использовала слезоточивый газ.
Полиция Капитолия США обратилась за помощью к дополнительным правоохранительным органам, в том числе к федеральным властям.
Just a reminder that Stephon Clark was shot 20 times by police for holding a "scary" mobile phone in his Grandma’s backyard, but the #MAGA crowd is actively assaulting #capitol police with no consequences. pic.twitter.com/SqJM7aQQR5— Summer (@drsamarkhan) January 6, 2021
BREAKING NEWS: Footage from inside the Chamber in the #Capitol. An armed standoff is going on between trump supporters and police officers#CapitolBuilding pic.twitter.com/CGfZHK3Emv— Just Info (@JustInfoUS) January 6, 2021
По словам источника CNN, руководство Палаты представителей и Сената в безопасности и находится в неизвестном месте.
Полиция Капитолия США пытается обезопасить второй этаж Капитолия.
#BREAKING: more absolutely stunning video from within the #US #Capitol. This particular video shows demonstrators within the Senate chamber.— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) January 6, 2021
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По словам двух источников CNN, знакомых с ситуацией, протестующая ранена выстрелом в грудь на территории Капитолия, она в критическом состоянии. Источники не смогли сообщить подробностей об обстоятельствах стрельбы.
По словам лидера меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти, он слышал от полиции, что в здании Капитолия были произведены выстрелы. Подробностей он не знает. (Fox News)
LIGA.net начала вести хронику происходящего.
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