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Кризис в США. Сторонники Трампа ворвались в Капитолий – хроника - Фото

Кризис в США. Сторонники Трампа ворвались в Капитолий – хроникаLive

Кризис в США. Сторонники Трампа ворвались в Капитолий – хроникаLive
06.01.2021, 22:30
228
Один из сторонников Трампа в Сенате (Фото - Igor Bobic - Huffington Post)

6 января в Конгрессе США началось заседание, на котором должны были быть объявлены итоги президентских выборов. Заседание сорвалось из-за сторонников президента Дональда Трампа, которые взяли штурмом Капитолий. Правоохранители эвакуировали из здания вице-президента США Майкла Пенса и других политиков. В Вашингтоне объявлен комендантский час. LIGA.net следит за событиями в США. 

06.01.2021
22:45

Пенс призывает протестующих покинуть здание Капитолия: "Мирный протест - право каждого американца, но это нападение на Капитолий недопустимо, причастные к нему будут привлечены к ответственности по всей строгости закона". 

22:44

Трамп приказал ввести нацгвардейцев в Вашингтон. 

22:30

Вот так обстоят дела в Капитолии. Протестующие с разной символикой разгуливают по зданию. 

22:28

Протестующих вытеснили из Сената, заявляют в полиции (CNN).

22:24

Республиканец Кевин Маккарти заявил, что он слышал от полиции о стрельбе в здании Капитолия. Он призвал Трампа выступить с заявлением (Fox News). 

22:23

Трамп в Twitter призвал протестующих к спокойствию: "Пожалуйста, поддержите нашу Капитолийскую полицию и правоохранительные органы. Они действительно на стороне нашей страны. Сохраняйте спокойствие!".

22:01

"Это попытка переворота", – заявил республиканец Адам Кинзингер.

21:55

Полицейские экстренно эвакуировали из здания Пенса и других политиков.

21:50

Сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. 

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Теги: США, дональд трамп, капитолий
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