6 января в Конгрессе США началось заседание, на котором должны были быть объявлены итоги президентских выборов. Заседание сорвалось из-за сторонников президента Дональда Трампа, которые взяли штурмом Капитолий. Правоохранители эвакуировали из здания вице-президента США Майкла Пенса и других политиков. В Вашингтоне объявлен комендантский час. LIGA.net следит за событиями в США.
Пенс призывает протестующих покинуть здание Капитолия: "Мирный протест - право каждого американца, но это нападение на Капитолий недопустимо, причастные к нему будут привлечены к ответственности по всей строгости закона".
Трамп приказал ввести нацгвардейцев в Вашингтон.
Протестующих вытеснили из Сената, заявляют в полиции (CNN).
Республиканец Кевин Маккарти заявил, что он слышал от полиции о стрельбе в здании Капитолия. Он призвал Трампа выступить с заявлением (Fox News).
Трамп в Twitter призвал протестующих к спокойствию: "Пожалуйста, поддержите нашу Капитолийскую полицию и правоохранительные органы. Они действительно на стороне нашей страны. Сохраняйте спокойствие!".
"Это попытка переворота", – заявил республиканец Адам Кинзингер.
Полицейские экстренно эвакуировали из здания Пенса и других политиков.
Сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание.