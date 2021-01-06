Демократы получили контроль над Конгрессом США, победив на выборах сенаторов в Джорджии

Кандидаты от Демократической партии Йон Оссофф и Рафаэль Уорнок победили на выборах в Сенат США. Об этом сообщает телеканал Fox News. Теперь у демократов большинство в обеих палатах Конгресса.

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После обработки 98% бюллетеней:

Йон Оссофф – 50,3%, Дэвид Пердью – 49,7%;

Рафаэль Уорнок – 50,7%, Келли Лофлер – 49,3%.

Аналитики Fox News уверены, что оставшиеся голоса не изменят результаты выборов.

После победы Оссоффа и Уорнока у демократов и республиканцев будет по 50 голосов в Сенате. В этом случае решающим окажется голос вице-президента, которым с 20 января станет представительница демократов Камала Харрис.

На выборах в ноябре ни один из кандидатов в Джорджии не набрал более 50%, и поэтому был назначен второй тур.

Контроль демократов над Палатой представителей и Сенатом позволит избранному президенту Джо Байдену назначать правительство и проводить через Конгресс законы. В то же время, для некоторых законодательных изменений в Сенате требуется большинство в 60 голосов.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Контроль над Палатой представителей сохранила Демократическая партия.

15 декабря по результатам национального голосования коллегия выборщиков избрала президентом США Байдена, он получил 306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа.

Сегодня, 6 января 2021 года, в Конгрессе будут объявлены итоги выборов президента. Несколько республиканцев намерены оспорить голоса выборщиков, отданные за Байдена, тогда обе палаты Конгресса примут по этим жалобам решение голосованием. Ожидается, что попытка оспорить выборы не будет поддержана.

Денис Юдин

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