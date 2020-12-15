Коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США, он получил более 300 голосов

Джо Байден выиграл голосование в коллегии выборщиков на президентских выборах в США. Об этом сообщает CNN.

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14 декабря в США выборщики от штатов официально отдавали голоса за кандидатов в президенты США в соответствии с результатами общего голосования: все голоса выборщиков от штата получал кандидат, за которого проголосовало большинство избирателей.

После объявления результатов голосования выборщиков в Калифорнии избранный президент США Джо Байден получил 302 голоса в коллегии выборщиков при необходимых для победы 270. У действующего президента Дональда Трампа – 232 голоса.

6 января результаты голосования выборщиков будут официально объявлены Конгрессом США.

Один из лидеров республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что после получения более чем 270 голосов выборщиков Байден становится президентом, и попытки оспорить его победу в Конгрессе ни к чему не приведут. "Всем пора двигаться дальше", – сказал Тьюн.

Собеседник CNN в окружении Трампа сообщил, что действующий президент пока не собирается публично признавать победу Байдена.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.

24 ноября в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.

12 декабря стало известно, что Верховный суд США отказался принимать иск Техаса к четырем колеблющимся штатам, где победил Байден, в котором оспаривались результаты выборов.

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Денис Юдин

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