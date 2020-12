Верховный суд США отказал Техасу. Победа Байдена в колеблющихся штатах не будет оспорена

Верховный суд США отказался рассматривать иск Техаса к Мичигану, Висконсину, Пенсильвании и Джорджии о признании в них выборов президента неконституционными. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Иск поддержали 17 других штатов, президент Дональд Трамп и 126 конгрессменов-республиканцев. Генпрокурор Техаса Уоррен Пакстон утверждал в исковом заявлении, что в четырех колеблющихся штатах, где победил избранный президент Джо Байден, перед выборами в законодательство были внесены неконституционные изменения.

Верховный суд решил, что у Техаса нет права на иск, так как не доказано, каким образом его права нарушаются выборами в других штатах. Только двое из девяти судей готовы были принять иск к рассмотрению, и ни один – из троих, назначенных Трампом.

"Верховный суд действительно нас подвел. Ни мудрости, ни мужества!" – прокомментировал Трамп решение суда в Twitter.

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage!