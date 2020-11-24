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Администрация Трампа готова начать передачу власти Байдену – CNN

24.11.2020, 06:45
Администрация Трампа готова начать передачу власти Байдену – CNN - Фото
Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Управление служб общего назначения США уведомило избранного президента Джо Байдена о начале формальной передачи дел от администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

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Письмо Байдену от администратора Эмили Мерфи оказалось в распоряжении телеканала, оно было отправлено в понедельник, 23 ноября.

Это первый шаг администрации Трампа, свидетельствующий о признании победы Байдена на выборах. Он позволит нынешним должностным лицам координировать свои действия с командой нового президента.

По словам Мерфи, Белый дом не оказывал на нее давление, чтобы затянуть начало передачи дел. "Я пришла к решению самостоятельно, исходя из законов и имеющихся фактов", – сказано в письме.

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
  • Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.
  • Вчера, 23 ноября, у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.
Денис Юдин
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