Администрация Трампа готова начать передачу власти Байдену – CNN
24.11.2020, 06:45
Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)
Управление служб общего назначения США уведомило избранного президента Джо Байдена о начале формальной передачи дел от администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Письмо Байдену от администратора Эмили Мерфи оказалось в распоряжении телеканала, оно было отправлено в понедельник, 23 ноября.
Это первый шаг администрации Трампа, свидетельствующий о признании победы Байдена на выборах. Он позволит нынешним должностным лицам координировать свои действия с командой нового президента.
По словам Мерфи, Белый дом не оказывал на нее давление, чтобы затянуть начало передачи дел. "Я пришла к решению самостоятельно, исходя из законов и имеющихся фактов", – сказано в письме.
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
- Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.
- Вчера, 23 ноября, у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев • ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии