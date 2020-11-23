У Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента

Впервые в истории США Пентагон может возглавить женщина

Избранный президент США Джо Байден в понедельник начал назначать членов своей администрации. Имена назвало агентство Reuters.

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Госсекретарь: Энтони Блинкен. Он был фактически вторым человеком в Госдепе и замом советника по нацбезопасности в администрации 44-го президента Барака Обамы.

Советник по нацбезопасности: Джейк Салливан. Салливан работал заместителем главы администрации госсекретаря Хиллари Клинтон.

Министерство нацбезопасности: Алехандро Майоркас. Юрист кубинского происхождения станет первым латиноамериканцем и первым иммигрантом, который возглавит министерство. Занимался проблемами иммиграции в администрации Обамы.

Директор национальной разведки: Аврил Хейнс. Заместитель советника по национальной безопасности при Обаме и первая женщина, занявшая пост заместителя директора ЦРУ.

Посол при ООН: Линда Томас-Гринфилд. Темнокожая женщина, которая с 2013 по 2017 год была главным дипломатом Обамы по Африке.

Специальный уполномоченный президента по климату: Джон Керри. Как сказали в штабе Байдена, бывший сенатор и госсекретарь США Керри будет действовать в качестве "климатического царя" в администрации.

Министр финансов. Основным кандидатом, по данным Reuters, является Джанет Йеллен – бывший председатель Федеральной резервной системы.

Министр обороны: Мишель Флурнуа. Она может стать первой женщиной, возглавившей Пентагон. Флурнуа работала в качестве высокопоставленного чиновника Министерства обороны в администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы.

Генпрокурор: Салли Йейтс. Бывший заместитель генерального прокурора, Йейтс некоторое время исполняла обязанности генерального прокурора в начале срока Трампа. Также, по данным агенства, на должность претендует Даг Джонс – бывший федеральный прокурор с солидной репутацией в области гражданских прав.

Центральное разведывательное управление: Майкл Морелл. Он дважды был заместителем директора ЦРУ и исполняющим обязанности директора агентства при Обаме.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу избранного президента Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получая от коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.



Вадим Ребрина

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