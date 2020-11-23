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Байден определился с главой Госдепартамента и советником по нацбезопасности – Bloomberg

23.11.2020, 08:08
Байден определился с главой Госдепартамента и советником по нацбезопасности – Bloomberg - Фото
Тони Блинкен (фото – ЕРА)

Избранный президент Джо Байден во вторник, 24 ноября, объявит кандидатов на ключевые посты в своей администрации, полагают источники

58-летний Тони Блинкен будет выдвинут кандидатом на пост главы Госдепартамента США в администрации избранного президента Джо Байдена. Об этом со ссылкой на источники в команде демократов сообщило агентство Bloomberg.

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При 42-м президенте США Билле Клинтоне он был спичрайтером и одним из помощников по нацбезопасности. Также Блинкен был фактически вторым человеком в Госдепе и замом советника по нацбезопасности в администрации 44-го президента Барака Обамы (Байден там работал вице-президентом).

Знакомые с его стилем управления описывают чиновника как "прирожденного дипломата, склонного к вдумчивому подходу и относительно мягкого, но хорошо разбирающегося в тонкостях внешней политики", отмечает Reuters.

В марте 2015 года Блинкен приезжал в Украину и говорил, что США "еще раздумывают над предоставлением Украине оружия". Оружие дали только при действующем президенте США Дональде Трампе

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Кроме того, 43-летний Джейк Салливан будет номинирован на пост помощника президента по нацбезопасности. Он занимал должность помощника по внешней политике вице-президента при Байдене/Обаме, и советника по той же теме в команде Хиллари Клинтон, когда она баллотировалась в 2016-м.

Салливан и Хиллари Клинтон (фото – ЕРА)

В администрации Обамы он работал советником вице-президента по нацбезопасности. Позднее стал одним из ключевых политсоветников Байдена.

Выпускник Йельского университета и стипендиат Родса в Оксфорде, Салливан "имеет репутацию закулисного оператора", отмечает Reuters. Принимал участие в секретных переговорах по Ирану, которые привели к международной ядерной сделке 2015 года.

Блинкен и Салливан помогли Байдену сформулировать стратегию, которая включает "немедленное обращение к союзникам США" в противовес подходу Трампа "Америка прежде всего", и демонстрацию готовности работать сообща над глобальными проблемами вроде пандемии.

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Евгений Пилипенко
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