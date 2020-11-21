Даже если Трамп будет против. Twitter заявил о переходе аккаунта президента США к Байдену

Переход официального аккаунта состоится в день инаугурации Джо Байдена на посту президента

Twitter планирует передать официальный аккаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день его инаугурации. При этом, аккаунт перейдет Байдену даже если Дональд Трамп будет против и откажется уступать, пишет газета New York Post.

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По словам представителя соцсети, Twitter активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года, этот процесс осуществляется совместно с Национальным управлением архивов и документации.

Администрация Байдена получит доступ ко всем правительственным аккаунтам, а существующие твиты Трампа будут заархивированы управлением архивов и документации.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу избранного президента Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получая от коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

16 ноября Трамп снова заявил, что выиграл выборы, написав об этом в Twitter заглавными буквами – соцсеть пометила его собщение как "спорное".

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Дарья Мостовая

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