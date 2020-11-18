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Трамп уволил главного по кибербезопасности в США: он называл выборы честными

18.11.2020, 07:57
Трамп уволил главного по кибербезопасности в США: он называл выборы честными - Фото
Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

В Агентстве по кибербезопасности не увидели свидетельств фальсификаций выборов в США, но их увидел действующий президент США Трамп

Глава Агентства по кибербезопасности США Крис Кребс уволен. Об этом написал в Twitter действующий президент США Дональд Трамп.

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Агентство ранее заявило, что не обнаружило свидетельств фальсификаций на выборах президента США 3 ноября и назвало их самыми безопасными в американской истории, передавал Голос Америки. Трамп с этим не согласен.

"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было в высшей степени неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество", – написал Трамп, не предоставив каких-либо доказательств.

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Он утверждает, что на выборах якобы голосовали "мертвые души", машины по подсчету голосов сбоили в пользу избранного президента Джо Байдена, было позднее голосование, не пускали наблюдателей за опросами и было много другого. Twitter отметил твитты Трампа как спорные.

"Крис Кребс уволен с должности директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры", – подытожил Трамп.

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
  • Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получая от коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.
  • Штаб Трампа пытается судиться за пересчет голосов, но пока безуспешно.

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Марк Сировой
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