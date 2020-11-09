"Ты уволен, убирайся к черту". Писатель Стивен Кинг публично выматерил Дональда Трампа

Кинг назвал президента США Трампа самозванцем. Он призвал его смириться с победой на выборах Байдена

Известный американский писатель Стивен Кинг выругался в Twitter адрес действующего президента США Дональда Трампа, который, по данным СМИ, проиграл выборы кандидату от демократов Джо Байдену.

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7 ноября он написал: "Америка – Трампу: ТЫ УВОЛЕН". 8 ноября, уже после того, как Трамп отказался признать победу Байдена, Кинг добавил в нецензурной форме: "Ты проиграл, жалкий самозванец, инфантильный у****к (f**ker, – ориг.). Смирись и убирайся к черту".

Кинг также писал после объявления победы Байдена, что это один из самых счастливых дней его жизни.

Кроме Трампа, он "попрощался" с пресс-секретарем Белого дома Кейли Макинени, сравнив ее с американской телеведущей Милдред Гилларс, которая была завербована нацистами во время Второй мировой и под псевдонимом "Ось Салли" распространяла пропаганду Третьего Рейха.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

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Марк Сировой

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