Байден планирует немедленно отменить ряд указов Трампа – WP

Вероятный победитель президентских выборов в США Джо Байден планирует изменить политику страны, отменив часть распоряжений президента Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден, который с большой долей вероятности станет новым главой Белого дома, планирует немедленно отменить ряд распоряжений президента США Дональда Трампа, как только вступит в должность в январе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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Он собирается присоединиться к Парижским климатическим соглашениям, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения, инициированный Трампом.

Также Байден отменит запрет на иммиграцию, нацеленный на мусульманские страны, и восстановит программу, позволяющую людям, незаконно привезенным в США в детстве, оставаться в стране.

Уже завтра, 9 ноября, он объявит о создании группы по борьбе с коронавирусом. COVID-19 – один из первых серьезных вызовов, с которым придется столкнуться Байдену.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

LIGA.net ведет хронику выборов.

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Владислав Сердюк

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