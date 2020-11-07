Байден готовится к первым решениям. Начал с команды по коронавирусу

По данным источников, в состав команды войдут 12 человек, а возглавят ее три сопредседателя

Кандидат на пост президента США Джо Байден, который с большой долей вероятности возглавит Белый дом, начал формировать рабочую группу по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух источников.

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Как отмечается, Байден планирует объявить о создании этой группы в понедельник, 9 ноября.

По данным источников, в состав команды войдут 12 человек, а возглавят ее три сопредседателя: бывший генеральный хирург Вивек Мурти, бывший комиссар управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Дэвид Кесслер и доктор Марселла Нуньес-Смит из Йельского университета.

Также источники сообщили, что Байден не будет объявлять о выдвижении кандидатур в кабинет министров в течение нескольких недель и может подождать, пока определится состав Сената.

Сообщается, что у Байдена есть потенциальные кандидаты практически на каждую руководящую должность, но объявление о создании рабочей группы по коронавирусу подчеркивает приоритетность этой задачи.

США лидируют в мире по скорости распространения коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране выявлено более 10 млн случаев заражения, более 240 000 человек. За минувшие сутки в США зарегистрировано почти 100 000 новых заболевших.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

6 ноября избирательный штаб Трампа и руководство Республиканской партии обратились к донорам с целью собрать не менее $60 миллионов для финансирования судебных исков, поданных Трампом по результатам президентских выборов в США.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

LIGA.net ведет хронику выборов.

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Наталия Медведева

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