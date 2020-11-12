По разнарядке Трампа. Госдеп блокирует коммуникацию Байдена с иностранными лидерами – CNN
Госдеп традиционно помогает избранному президенту США с международными делами, но Байдену доступ к ресурсам ведомства закрыли, пишет CNN
Государственный департамент США по указанию администрации действующего президента Дональда Трампа блокирует коммуникацию избранного президента Джо Байдена с иностранными лидерами. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве пишет CNN.
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По данным издания, в Госдепе накопилась уже целая пачка посланий Байдену, так как традиционно ведомство поддерживает все коммуникации избранного президента – и многие страны начали отправлять поздравления в Госдеп. Однако администрация действующего президента Дональда Трамп запретила Байдену доступ к ресурсам Госдепа, поскольку сам Трамп отказывается признать победу оппонента.
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Отмечается, что Байден не только не получил десятки входящих сообщений, но и лишен содействия Госдепа в подготовке разговоров с международными лидерами, а также ежедневной сводки развединформации.
Источники CNN сообщили, что иностранные лидеры начали понимать: Госдеп не может связать их с Байденом. Они обратились за помощью к бывшим дипломатам времен президента Барака Обамы, чтобы послать поздравления команде Байдена, пишет издание.
Команда Байдена сейчас самостоятельно ведет учет посланий и прилагает усилия для формализации процесса, она намерена использовать ресурсы Госдепа, как только те станут доступными, сообщил изданию ознакомленный с ситуацией источник.
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