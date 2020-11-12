По разнарядке Трампа. Госдеп блокирует коммуникацию Байдена с иностранными лидерами – CNN

Госдеп традиционно помогает избранному президенту США с международными делами, но Байдену доступ к ресурсам ведомства закрыли, пишет CNN

Государственный департамент США по указанию администрации действующего президента Дональда Трампа блокирует коммуникацию избранного президента Джо Байдена с иностранными лидерами. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве пишет CNN.

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По данным издания, в Госдепе накопилась уже целая пачка посланий Байдену, так как традиционно ведомство поддерживает все коммуникации избранного президента – и многие страны начали отправлять поздравления в Госдеп. Однако администрация действующего президента Дональда Трамп запретила Байдену доступ к ресурсам Госдепа, поскольку сам Трамп отказывается признать победу оппонента.

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Отмечается, что Байден не только не получил десятки входящих сообщений, но и лишен содействия Госдепа в подготовке разговоров с международными лидерами, а также ежедневной сводки развединформации.

Источники CNN сообщили, что иностранные лидеры начали понимать: Госдеп не может связать их с Байденом. Они обратились за помощью к бывшим дипломатам времен президента Барака Обамы, чтобы послать поздравления команде Байдена, пишет издание.

Команда Байдена сейчас самостоятельно ведет учет посланий и прилагает усилия для формализации процесса, она намерена использовать ресурсы Госдепа, как только те станут доступными, сообщил изданию ознакомленный с ситуацией источник.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом. Трамп отказывается признавать победу оппонента.

Глава Годсепа Майкл Помпео заявил, что будет передача власти "второй администрации Трампа". Американские СМИ пишут, что заявление могло быть шуточным, но оно уже вызвало критику демократов.

Байден назвал реакцию Трампа "позором", но заверяет, что непризнание его победы не остановит процесса перехода власти.

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Марк Сировой

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