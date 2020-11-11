Помпео: Будет мягкая передача власти второй администрации Трампа

Заявление госсеккретаря Помпео могло быть шуточным, считают в Bloomberg, но подливает масла в огонь после слов Трампа о "фальсификациях"

По результатам выборов президента США будет мягкая передача власти "второй администрации" действующего президента Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на брифинге на вопрос, будет ли Госдеп сотрудничать с переходной командой избранного президента Джо Байдена, передает Bloomberg.

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"Будет мягкая передача власти второй администрации Трампа. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса<…> Мир должен быть полностью уверен, что передача будет успешной", – сказал он.

В издании отмечают, что заявление Помпео, возможно, было шутливым, но "подливает масла в огонь" после неподкрепленных доказательствами заявлений Трампа о фальсификациях на выборах.

В Госдепе сразу не ответили на запрос о комментарии заявления Помпео, однако позже сам госсекретарь отчитал репортера за вопросы, которые, по его мнению, не были "серьезными".

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В то же время в издании отмечают, что Помпео повторил на брифинге еще один тезис Трампа. Он заявил, что должен быть подсчитан каждый "законный голос", а любой "незаконный голос" не должен учитываться.

Член палаты представителей от демократов Эбиджейл Снабергер назвала комментарии Помпео "постыдными и опасными", заявив, что они поставили под угрозу "мировое лидерство" страны.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом. Трамп отказался признать победу. Трамп отказывается признавать победу оппонента.

LIGA.net ведет хронику выборов.

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Марк Сировой

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