"Это позор". Байден ответил на нежелание Трампа признавать поражение

Байден не видит необходимости открывать уголовное дело, чтобы вынудить Трампа передать демократам ресурсы для перехода к власти

Избранный президент США Джо Байдена считает позором нежелание действующего президента Дональда Трампа признавать поражение, но он уверен: процесс перехода власти это не остановит. Об этом заявил сам Байден на брифинге.

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"Мы уже начинаем переходный период. Мы в процессе. И возможность того, что администрация (Трампа, – ред.) каким-либо образом может не признать нашу победу, вообще не меняет динамики и того, что мы можем сделать", – сказал он.

Байден также сказал, что считает "позором" нежелание Трампа признавать поражение. При этом он уверен: подобная позиция действующей власти не имеет большого влияния на планы демократов и их действия в период до 20 января, когда истекают полномочия Трампа.

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Избранный президент США добавил, что его команда будет идти вперед последовательно, собирать свою администрацию, Белый дом и думать над кабинетом министров. "И ничто не остановит этого", – сказал он.

Байден также не видит необходимости возбуждения уголовного дела, чтобы заставить администрацию Трампа передать ресурсы его переходной команде.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом. Трамп отказался признать победу. Трамп отказывается признавать победу оппонента.

LIGA.net ведет хронику выборов.

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Марк Сировой

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