UA

Байден – Трампу: Мистер президент, я с нетерпением жду нашего разговора

11.11.2020, 10:17
Байден – Трампу: Мистер президент, я с нетерпением жду нашего разговора - Фото
Джо Байден и Дональд Трамп (Фото: ЕРА, коллаж: LIGA.net)

Избранный президент США Байден решил не отвечать, о чем именно желает поговорить с Трампом, полномочия которого в Белом доме истекают 20 января

Избранный президент США Джо Байден хочет поговорить с действующим президентом Дональдом Трампом, который отказывается признавать поражение на выборах. О таком желании заявил сам Байден, передает ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мистер президент, я с нетерпением жду нашего разговора", – сказал Байден, не ответив на вопрос, что бы он сказал Трампу.

Журналистка затем спросила, что будет делать Байден, если Трамп продолжит отрицать поражение, не предоставлять ресурсы, в частности доступ к секретной информации.

"Доступ к секретной информации полезен, но я все равно пока не уполномочен принимать какие-либо решения по этим вопросам. Как я уже сказал, он (Трамп, – ред.) избран президентом один раз и будет президентом до 20 января", – ответил избранный президент США.

Байден также назвал "позором" нежелание Трампа признавать поражение, но заверил, что это не повлияет на начавшийся процесс перехода власти – и в судебным исках надобности нет.

Читайте также: "Американский лев". Как Джо Байден завоевал Белый дом и что может припомнить Зеленскому

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог (Media Buyer)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
дональд трамп выборы президент сша разговор джо байден

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Як заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу

Партнерський проєктЯк заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу
 