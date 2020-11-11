Байден – Трампу: Мистер президент, я с нетерпением жду нашего разговора

Избранный президент США Байден решил не отвечать, о чем именно желает поговорить с Трампом, полномочия которого в Белом доме истекают 20 января

Избранный президент США Джо Байден хочет поговорить с действующим президентом Дональдом Трампом, который отказывается признавать поражение на выборах. О таком желании заявил сам Байден, передает ABC News.

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"Мистер президент, я с нетерпением жду нашего разговора", – сказал Байден, не ответив на вопрос, что бы он сказал Трампу.

Журналистка затем спросила, что будет делать Байден, если Трамп продолжит отрицать поражение, не предоставлять ресурсы, в частности доступ к секретной информации.

"Доступ к секретной информации полезен, но я все равно пока не уполномочен принимать какие-либо решения по этим вопросам. Как я уже сказал, он (Трамп, – ред.) избран президентом один раз и будет президентом до 20 января", – ответил избранный президент США.

Байден также назвал "позором" нежелание Трампа признавать поражение, но заверил, что это не повлияет на начавшийся процесс перехода власти – и в судебным исках надобности нет.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом. Трамп отказывается признавать победу оппонента.

LIGA.net ведет хронику выборов.

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Марк Сировой

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