Трамп снова "выиграл" выборы. Twitter пометил его сообщение как спорное

Twitter многие резкие заявления действующего президента США помечает припиской – "это спорное утверждение о фальсификации выборов"

Действующий президент США Дональд Трамп две недели спустя после всеобщих выборов в стране снова написал, что "победил". Это не первое такое его сообщение в Twitter.

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"Я ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ!" – заявил Трамп заглавными буквами.

Между тем, социальная платформа пометила его пост так: "Официальные источники считают иначе".

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

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Глава Белого дома возмущен, что "фальшивые новостные СМИ постоянно предполагают, что Джо Байден станет президентом, даже не позволяя нашей стороне продемонстрировать, насколько сильно потрясена и нарушена наша великая Конституция на выборах 2020 года".

"Ее атакуют, вероятно, как никогда раньше! <...> Мы не позволим украсть нашу страну на мошеннических выборах! Мир наблюдает!" – восклицает действующий президент США в тексте.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу избранного президента Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получая от коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

Штаб Трампа пытается судиться за пересчет голосов, но безуспешно.

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Евгений Пилипенко

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