Тысячи людей за Трампа и против масок – в Вашингтоне прошел масштабный митинг: фото, видео

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В столице США состоялась демонстрация в поддержку действующего президента, позже она переросла в столкновения со сторонниками Байдена

Вчера вечером, 14 ноября, (по киевскому времени – ред.) на улицы Вашингтона, США, вышли тысячи сторонников действующего президента Дональда Трампа. Они выступили в его поддержку и скандировали о масштабных фальсификациях, за которые избранный президент Джо Байден должен угодить в тюрьму, пишет BBC.

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Вначале демонстранты собрались возле Белого дома, а после – двинулись в сторону Верховного суда, чтобы устроить митинг протеста там.

Позже на место событий подтянулись сторонники Байдена – в итоге возникли стычки, в результате которых около 20 человек были арестованы, еще один – ранен, а также пострадали двое полицейских.

Примечательно, что протестующих на стороне Трампа можно было узнать по отсутствию на лицах защитных масок – так они высказывали протест против любых карантинных мер. Их оппоненты назвали такое поведение "безрассудным и безответственным".

Сам действующий президент в Twitter поддержал своих поклонников, написав, что "люди не будут мириться с тем, что результаты этих выборов у них воруют компании левых радикалов".

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
  • Трамп отказался признавать победу избранного президента Джо Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно Байден выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.
  • 6 ноября действующий президент обвинил своего оппонента в попытке украсть голоса.
  • Также предвыборный штаб Трампа пытается судиться за пересчет голосов, но пока безуспешно.

Читайте также: Выборы президента в США-2020 – хроника голосования

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Теги: выборы в США, США, дональд трамп, протесты, видео, джо байден
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