Тысячи людей за Трампа и против масок – в Вашингтоне прошел масштабный митинг: фото, видео

Вчера вечером, 14 ноября, (по киевскому времени – ред.) на улицы Вашингтона, США, вышли тысячи сторонников действующего президента Дональда Трампа. Они выступили в его поддержку и скандировали о масштабных фальсификациях, за которые избранный президент Джо Байден должен угодить в тюрьму, пишет BBC.
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Вначале демонстранты собрались возле Белого дома, а после – двинулись в сторону Верховного суда, чтобы устроить митинг протеста там.
Позже на место событий подтянулись сторонники Байдена – в итоге возникли стычки, в результате которых около 20 человек были арестованы, еще один – ранен, а также пострадали двое полицейских.
Примечательно, что протестующих на стороне Трампа можно было узнать по отсутствию на лицах защитных масок – так они высказывали протест против любых карантинных мер. Их оппоненты назвали такое поведение "безрассудным и безответственным".
Сам действующий президент в Twitter поддержал своих поклонников, написав, что "люди не будут мириться с тем, что результаты этих выборов у них воруют компании левых радикалов".
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