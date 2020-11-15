Тысячи людей за Трампа и против масок – в Вашингтоне прошел масштабный митинг: фото, видео

Вчера вечером, 14 ноября, (по киевскому времени – ред.) на улицы Вашингтона, США, вышли тысячи сторонников действующего президента Дональда Трампа. Они выступили в его поддержку и скандировали о масштабных фальсификациях, за которые избранный президент Джо Байден должен угодить в тюрьму, пишет BBC.

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Вначале демонстранты собрались возле Белого дома, а после – двинулись в сторону Верховного суда, чтобы устроить митинг протеста там.

Позже на место событий подтянулись сторонники Байдена – в итоге возникли стычки, в результате которых около 20 человек были арестованы, еще один – ранен, а также пострадали двое полицейских.

Примечательно, что протестующих на стороне Трампа можно было узнать по отсутствию на лицах защитных масок – так они высказывали протест против любых карантинных мер. Их оппоненты назвали такое поведение "безрассудным и безответственным".

Сам действующий президент в Twitter поддержал своих поклонников, написав, что "люди не будут мириться с тем, что результаты этих выборов у них воруют компании левых радикалов".

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу избранного президента Джо Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно Байден выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

6 ноября действующий президент обвинил своего оппонента в попытке украсть голоса.

Также предвыборный штаб Трампа пытается судиться за пересчет голосов, но пока безуспешно.

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