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В Пекине набирает популярность ресторан, в котором в 2011 году отобедал Байден

16.11.2020, 13:07
В Пекине набирает популярность ресторан, в котором в 2011 году отобедал Байден - Фото
Джо Байден (Фото: Tracie Van Auken/EPA)

Набор блюд, которые заказывал политик девять лет назад, теперь называется "сетом Байдена"

В столице Китая, Пекине, один из местных ресторанов Yaoji Chaogan переживает массовый наплыв посетителей – причиной такой популярности стало то, что девять лет назад в нем пообедал избранный президент США Джо Байден со своей семьей. Люди хотят попробовать то, что ел когда-то новый лидер американского народа, передает CNN.

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По словам владельца ресторана Яо Яна, такой интерес к его заведению, вероятно, просто отражает симпатии к самому Байдену и его избирательной кампании.

В 2011 году Байден, занимавший тогда пост вице-президента США, зашел в Yaoji Cghaogan пообедать с семьей, его появление очень удивило и обрадовало посетителей, вспоминает Ян. Он заказал несколько тарелок лапши с бобовой пастой, булочки, огурцы, тертую картошку и салаты из горного ямса (овощ, слегка напоминающий сладкий картофель – ред.)

Примечательно, что знаменитое пекинское рагу чаоган, состоящее из свиной печени и кишок, вице-президент заказывать не рискнул.

Теперь в ресторане набор, который заказывал американский политик, называют "сетом Байдена", а на стенах заведения повсюду развешены фотографии, сделанные во время его визита в 2011 году. 

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Дарья Мостовая
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Китай ресторан пекин джо байден

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