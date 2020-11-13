Китай поздравил Байдена с победой на выборах
13.11.2020, 11:00
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik/EPA)
В Китае заявили, что уважают выбор американского народа, избравшего президентом США Джо Байдена
Китай поздравил избранного президента США Джо Байдена почти через неделю после того, как он был объявлен победителем на выборах. Об этом сообщает AFP.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы уважаем выбор американского народа. Мы поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис (избранную вице-президентом США – ред.)", – заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге, сообщает The Hindu.
В Китае понимают, что результаты выборов будут определены по законной процедуре, отметил Вэньбинь.
Ранее Китай был одной из стран, включая Россию и Мексику, которые не поздравили Байдена с победой.
- 7 ноября президент Владимир Зеленский поздравил Байдена и отметил, что в оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства.
- 9 ноября в Китае заявили, что приняли к сведению победу Байдена.
- 11 ноября Байдена поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог в Ліга.Money
Киев • ЛІГА, Група компаній
Digiatal-маркетолог СпецпроектыРазместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии