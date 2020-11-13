Китай поздравил Байдена с победой на выборах

В Китае заявили, что уважают выбор американского народа, избравшего президентом США Джо Байдена

Китай поздравил избранного президента США Джо Байдена почти через неделю после того, как он был объявлен победителем на выборах. Об этом сообщает AFP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы уважаем выбор американского народа. Мы поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис (избранную вице-президентом США – ред.)", – заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге, сообщает The Hindu.

В Китае понимают, что результаты выборов будут определены по законной процедуре, отметил Вэньбинь.

Ранее Китай был одной из стран, включая Россию и Мексику, которые не поздравили Байдена с победой.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.