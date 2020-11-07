Зеленский поздравил Байдена: С оптимизмом смотрим в будущее стратегического партнерства

Президент написал, что дружба Украины и США становится только крепче

Президент Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена, о победе которого на президентских выборах в США сегодня сообщили американские СМИ. Зеленский написал свое поздравление в Twitter.

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"Поздравляем Джо Байдена, Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами и всегда сотрудничает в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!" – написал Зеленский.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. and have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

6 ноября избирательный штаб Трампа и руководство Республиканской партии обратились к донорам с целью собрать не менее $60 миллионов для финансирования судебных исков, поданных Трампом по результатам президентских выборов в США.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

LIGA.net ведет хронику выборов.

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Наталия Медведева

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