UA

Зеленский поздравил Байдена: С оптимизмом смотрим в будущее стратегического партнерства

07.11.2020, 20:52
Зеленский поздравил Байдена: С оптимизмом смотрим в будущее стратегического партнерства - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент написал, что дружба Украины и США становится только крепче

Президент Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена, о победе которого на президентских выборах в США сегодня сообщили американские СМИ. Зеленский написал свое поздравление в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Поздравляем Джо Байдена, Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами и всегда сотрудничает в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!" – написал Зеленский.

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
  • 6 ноября избирательный штаб Трампа и руководство Республиканской партии обратились к донорам с целью собрать не менее $60 миллионов для финансирования судебных исков, поданных Трампом по результатам президентских выборов в США.
  • 7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.
  • LIGA.net ведет хронику выборов.

Читайте также: "Пора Америке выздороветь". Джо Байден обратился к гражданам США

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Владимир Зеленский джо байден выборы в США

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Пропала собака. Кто в ответе за массовую гибель собак и котов в Украине

ИсторииПропала собака. Кто в ответе за массовую гибель собак и котов в Украине
 