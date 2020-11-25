В Госдепе и Пентагоне начали передачу дел команде Байдена
Государственный департамент США начал передачу дел команде избранного президента Джо Байдена. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью Fox News.
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"Сегодня мы начали процесс... мы сделаем все, что требуется по закону, чтобы это сработало", – заявил Помпео.
Представители Пентагона уже встретились с командой Байдена, заявил глава департамента Минобороны США по передаче власти Том Мьюр, сообщает CNN.
Также встречу с представителями Байдена подтвердил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Он выразил надежду, что сможет остаться и продолжить работу по борьбе с пандемией в администрации нового президента.
Также в Белом доме дали официальное согласие на получение Байденом информации с ежедневного президентского брифинга об угрозах нацбезопасности.
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
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