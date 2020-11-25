В Госдепе и Пентагоне начали передачу дел команде Байдена

Государственный департамент США начал передачу дел команде избранного президента Джо Байдена. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью Fox News.

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"Сегодня мы начали процесс... мы сделаем все, что требуется по закону, чтобы это сработало", – заявил Помпео.

Представители Пентагона уже встретились с командой Байдена, заявил глава департамента Минобороны США по передаче власти Том Мьюр, сообщает CNN.

Также встречу с представителями Байдена подтвердил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Он выразил надежду, что сможет остаться и продолжить работу по борьбе с пандемией в администрации нового президента.

Также в Белом доме дали официальное согласие на получение Байденом информации с ежедневного президентского брифинга об угрозах нацбезопасности.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

23 ноября, у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.

Вчера, 24 ноября, в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

Денис Юдин

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