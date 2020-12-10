Техас и 17 штатов требуют отменить результаты выборов в четырех штатах, где победил Байден

В США 17 штатов поддержали заявку Техаса на подачу иска в Верховный суд против штатов Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Техас оспаривает результаты президентских выборов в этих штатах, сообщает CNBC.

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Во всех четырех штатах, указанных в заявлении генпрокурора Техаса Уоррена Пакстона, на выборах победил избранный президент Джо Байден.

Пакстон считает, что Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин нарушили Конституцию, изменив в прошедшем году избирательные процедуры, что якобы власти этих штатов по-разному относятся к избирателям в областях, где сильна поддержка демократов, и что якобы в них наблюдались избирательные аномалии. Поэтому он просит Верховный суд заблокировать в этих штатах сертификацию результатов выборов и назначение делегатов в комиссию выборщиков.

О поддержке Техаса заявили Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная Дакота, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннеси и Западная Виргиния. Во всех этих штатах генпрокуроры являются представителями Республиканской партии.

Также с просьбой о входе в процесс по иску Техаса в Верховный суд обратился президент США Дональд Трамп.

После обращения Трампа 17 бывших чиновников и законодателей выступили с заявлением, что подобный иск является "издевательством над федерализмом и разделением властей", и что Верховный суд не предназначен для рассмотрения подобных исков.

Сегодня, 10 декабря, в Верховный суд должна поступить позиция четырех штатов, в которых оспариваются результаты выборов.

Генпрокурор Мичигана Дана Нессел заявила, что иск Пакстона – скорее рекламный ход, чем серьезная судебная тяжба. По ее мнению, Пакстон ставит лояльность президенту выше, чем лояльность стране.

Голосование коллегии выборщиков должно состояться в понедельник, 14 декабря. Все штаты уже сертифицировали результаты выборов, Байден должен получить 306 голосов при необходимых для победы 270.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.

24 ноября в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.

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Денис Юдин

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