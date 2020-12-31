Выборы в США. Республиканцы оспорят победу Байдена в Сенате

Сенату и Палате представителей придется утверждать победу избранного президента США Джо Байдена голосованием – сенатор-республиканец от Миссури Джош Хоули будет возражать при подсчете голосов выборщиков, сообщает CNN.

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Хоули первым из сенаторов заявил, что будет возражать против результата голосования коллегии выборщиков, которая признала победителем выборов Байдена. К нему могут присоединиться и другие сенаторы-республиканцы. Ранее о таком намерении заявили несколько конгрессменов. Для того, чтобы Конгресс принимал итоги выборов голосованием, они должны быть оспорены в обеих палатах.

Необходимость голосования не изменит результат выборов, отмечает CNN, но задержит подтверждение победы Байдена. Демократическое большинство отвергнет любые возражения в Палате представителей. Многие из сенаторов-республиканцев также выступали против оспаривания победы Байдена.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

1 декабря назначенный президентом Дональдом Трампом генпрокурор Барр заявил, что Минюст не обнаружил доказательств фальсификаций на выборах 2020 года.

12 декабря Верховный суд отклонил иск Техаса к колеблющимся штатам, где победил Байден.

15 декабря были объявлены итоги голосования выборщиков, в котором Байден победил с 306 голосами против 232 у Трампа.

В тот же день лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл впервые признал победу Байдена.

Денис Юдин

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