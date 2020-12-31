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Выборы в США. Республиканцы оспорят победу Байдена в Сенате

31.12.2020, 09:15
Выборы в США. Республиканцы оспорят победу Байдена в Сенате - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Сенату и Палате представителей придется утверждать победу избранного президента США Джо Байдена голосованием – сенатор-республиканец от Миссури Джош Хоули будет возражать при подсчете голосов выборщиков, сообщает CNN.

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Хоули первым из сенаторов заявил, что будет возражать против результата голосования коллегии выборщиков, которая признала победителем выборов Байдена. К нему могут присоединиться и другие сенаторы-республиканцы. Ранее о таком намерении заявили несколько конгрессменов. Для того, чтобы Конгресс принимал итоги выборов голосованием, они должны быть оспорены в обеих палатах.

Необходимость голосования не изменит результат выборов, отмечает CNN, но задержит подтверждение победы Байдена. Демократическое большинство отвергнет любые возражения в Палате представителей. Многие из сенаторов-республиканцев также выступали против оспаривания победы Байдена.

Денис Юдин
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