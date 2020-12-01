Генпрокурор США: Мы пока не обнаружили масштабных фальсификаций на выборах

Генеральный прокурор США Уильям Барр, главный союзник действующего президента Дональда Трампа, заявил, что Министерство юстиции на сегодняшний день не обнаружило никаких доказательств фальсификации на выборах 2020 года. Об этом сообщает BBC.

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"На сегодняшний день мы не наблюдали фальсификаций такого масштаба, которые могли бы повлиять на исход выборов", – сказал он.

Отвечая на комментарий Барра, юристы кампании Трампа Руди Джулиани и Дженна Эллис в совместном заявлении отметили: "При всем уважении к генеральному прокурору, его мнение, похоже, не содержит никаких сведений или данных расследования существенных нарушений и доказательств систематического мошенничества".

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

24 ноября в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.







Вадим Ребрина

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