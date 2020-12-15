UA

Лидер республиканского большинства в Сенате США признал победу Байдена

15.12.2020, 23:51
Лидер республиканского большинства в Сенате США признал победу Байдена - Фото
Митч МакКоннелл (фото - EPA)

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл впервые признал победу Джо Байдена на выборах и назвал его избранным президентом США на фоне того, что действующий президент Дональд Трамп отказывается признать свое поражение. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Коллегия выборщиков высказалась", – сказал МакКоннелл в своем выступлении из зала заседаний Сената в Капитолии, добавив: "Сегодня я хочу поздравить избранного президента Джо Байдена".

Это заявление МакКоннелла очень важно, учитывая, что многие республиканцы в Сенате все еще не признают победу Байдена.

6 января 2021 года состоится совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором будет произведен подсчет голосов выборщиков. По данным источников CNN, МакКоннелл непублично призвал сенаторов-республиканцев не пытаться препятствовать установлению результатов выборов.

Другие высокопоставленные республиканцы, включая Кнута Джона Тьюна и Роя Бланта, поддержали это мнение. По их словам, это бессмысленно и с политической точки зрения сыграет против Трампа.

В своем выступлении МакКоннелл также поздравил избранного вице-президента Камалу Харрис. "Несмотря на наши различия, все американцы могут гордиться тем, что в нашей стране впервые вице-президентом избранна женщина", – сказал он.

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
  • После объявления результатов голосования выборщиков Байден получил 302 голоса при необходимых для победы 270. У Трампа – 232 голоса.
  • Однако Трамп никак не отреагировал на это событие и продолжил сегодня упорствовать в Twitter, что на выборах "с огромным отрывом" победил он.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
США дональд трамп митч макконнелл джо байден

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 