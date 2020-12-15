Лидер республиканского большинства в Сенате США признал победу Байдена

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл впервые признал победу Джо Байдена на выборах и назвал его избранным президентом США на фоне того, что действующий президент Дональд Трамп отказывается признать свое поражение. Об этом сообщает CNN.

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"Коллегия выборщиков высказалась", – сказал МакКоннелл в своем выступлении из зала заседаний Сената в Капитолии, добавив: "Сегодня я хочу поздравить избранного президента Джо Байдена".

Это заявление МакКоннелла очень важно, учитывая, что многие республиканцы в Сенате все еще не признают победу Байдена.

6 января 2021 года состоится совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором будет произведен подсчет голосов выборщиков. По данным источников CNN, МакКоннелл непублично призвал сенаторов-республиканцев не пытаться препятствовать установлению результатов выборов.

Другие высокопоставленные республиканцы, включая Кнута Джона Тьюна и Роя Бланта, поддержали это мнение. По их словам, это бессмысленно и с политической точки зрения сыграет против Трампа.

В своем выступлении МакКоннелл также поздравил избранного вице-президента Камалу Харрис. "Несмотря на наши различия, все американцы могут гордиться тем, что в нашей стране впервые вице-президентом избранна женщина", – сказал он.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

После объявления результатов голосования выборщиков Байден получил 302 голоса при необходимых для победы 270. У Трампа – 232 голоса.

Однако Трамп никак не отреагировал на это событие и продолжил сегодня упорствовать в Twitter, что на выборах "с огромным отрывом" победил он.

Вадим Ребрина

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