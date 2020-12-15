Трамп проигнорировал избрание выборщиками Байдена: говорит о своей "тотальной победе"

Невзирая на то, что коллегия выборщиков 14 декабря избрала Джо Байдена президентом США, действующий глава Белого дома Дональд Трамп никак не отреагировал на это событие и продолжил сегодня упорствовать в Twitter, что на выборах "с огромным отрывом" победил он.

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Американский президент ежедневно уверяет подписчиков, что канадская компания Dominion Voting Systems, которая продает софт и аппараты для голосования, "подтасовала" результаты волеизъявления и "передала" конкуренту-демократу около 2,7 млн голосов в его пользу. Никаких подтвержденных в суде доказательств этому нет. Число проголосовавших за него – 74 216 747 человек, за Байдена – 81 268 867. Вторая цифра – рекордный в истории страны результат.

"Машины для голосования от Dominion – катастрофа по всей стране. Изменили результаты тотальной победы на выборах. Я не могу этого допустить. Республиканцы, поднимайтесь", – призвал Трамп.

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По словам советника Трампа Стивена Миллер, в колеблющихся штатах их команда устроила "альтернативное голосование выборщиков", пишет The Hill.

Глава Белого дома на постоянной основе репостит в Twitter пользователей разного уровня известности, которые распространяют информацию о "заговоре", "подтасовке результатов в пользу Байдена" и "доказательства" этому.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

После объявления результатов голосования выборщиков Байден получил 302 голоса при необходимых для победы 270. У Трампа – 232 голоса.

Трамп отказывался признавать поражение.

23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации США, и на следующий день у Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

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Евгений Пилипенко

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