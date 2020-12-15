Байден о результатах выборов и Трампе: В битве за душу Америки победила демократия

Избранный президент США Джо Байден прокомментировал результаты голосования коллегии выборщиков в США – он заявил, что ничто не сможет потушить "пламя демократии" и осудил попытки Дональда Трампа оспорить итоги выборов в суде, передает CNN.

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"Пламя демократии было зажжено в этой стране давным-давно. И теперь ничто, даже пандемия или злоупотребление властью, не сможет потушить его", – отметил Байден.

Он осудил кампанию Трампа по оспариванию результатов голосования в судах, назвав это "попыткой заставить Верховный Суд отменить голоса более 20 млн американцев и передать пост кандидата президенту, проигравшему коллегию выборщиков и всенародное голосование".

Байден заявил, что такое поведение его соперника показывает неуважение к воле народа и верховенству закона, а также является примером несоблюдения Конституции.

"В этой битве за душу Америки победила демократия<...>Итак, пора перевернуть страницу. Объединиться. Исцелить", – подчеркнул избранный президент.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

В ночь на 15 декабря стали известны результаты голосования коллегии выборщиков – Байден получил 302 голоса при необходимых для победы 270.

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Дарья Мостовая

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