Выборы в США. Кто берет большинство в Палате представителей: последние подсчеты

Преимущество демократов в Палате представителей будет "тонким как бритва", прогнозируют в АР, а контроль за Сенатом сохранят республиканцы

Демократическая партия США упустила несколько мандатов, но все равно сохранит контроль над Палатой представителей Конгресса США еще на два года. Об этом сообщает Assotiated Press, ссылаясь на собственный подсчет.

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При этом в издании отмечают, что число представителей от демократов сократится и преимущество "будет тонким как бритва". Если до выборов в Палате было 232 демократа (всего в Палате – 435), то сейчас АР прогнозирует им не менее 218 мест, возможно, будет еще несколько, когда подсчитают оставшиеся голоса.

При этом не все американские СМИ уже отдали победу демократам. Например, ABC News пишет, что демократы на данный момент получают 217 мест в Палате.

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"У нас остается судебный молоточек (gavel, – ред.). Мы проиграли несколько битв, но мы выиграли войну", – прокомментировала спикер Палаты представителей и член Демократической партии Нэнси Пелоси.

Отмечается, что с такими результатами демократы впервые с 1995 года будут четыре года подряд контролировать Палату представителей.

В то же время в АР прогнозируют, что верхняя палата Конгресса, Сенат, скорее всего останется за республиканцами. Это может вынудить демократов отказаться от своих идей в сферах здравоохранения, инфраструктуре и других инициатив, нуждаясь в компромиссах с Республиканской партией, считают в издании.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе демократа Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом. Трамп отказался признать победу. Действующий президент Трамп отказывается признавать победу оппонента.

LIGA.net ведет хронику выборов.

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Марк Сировой

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