Трамп объявил в Вашингтоне состояние чрезвычайной ситуации на период инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп объявил состояние чрезвычайной ситуации в Вашингтоне в связи с инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Режим ЧС вводится округе Колумбия с 11 по 24 января. Он позволяет Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям координировать действия по оказанию помощи, мобилизовывать и предоставлять необходимые ресурсы "для спасения жизней и защиты собственности, здоровья и безопасности населения".

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Денис Юдин

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