Трамп объявил в Вашингтоне состояние чрезвычайной ситуации на период инаугурации Байдена
12.01.2021, 06:35
Захват здания Капитоия США (Фото: Biden took place. EPA-EFE/JIM LO SCALZO)
Президент США Дональд Трамп объявил состояние чрезвычайной ситуации в Вашингтоне в связи с инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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Режим ЧС вводится округе Колумбия с 11 по 24 января. Он позволяет Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям координировать действия по оказанию помощи, мобилизовывать и предоставлять необходимые ресурсы "для спасения жизней и защиты собственности, здоровья и безопасности населения".
Инаугурация Байдена состоится 20 января.
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.
- В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.
- 7 января Конгресс завершил прерванное заседание и утвердил победу Байдена на выборах.
- 11 января демократы формально представили в Конгрессе резолюцию об импичменте против Трампа – его обвиняют в подстрекательстве к восстанию за его роль в захвате его сторонниками Капитолия.
- В тот же день ФБР предупредило о подготовке вооруженного захвата власти перед инаугурацией Байдена.
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