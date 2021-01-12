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Трамп объявил в Вашингтоне состояние чрезвычайной ситуации на период инаугурации Байдена

12.01.2021, 06:35
Трамп объявил в Вашингтоне состояние чрезвычайной ситуации на период инаугурации Байдена - Фото
Захват здания Капитоия США (Фото: Biden took place. EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп объявил состояние чрезвычайной ситуации в Вашингтоне в связи с инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Режим ЧС вводится округе Колумбия с 11 по 24 января. Он позволяет Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям координировать действия по оказанию помощи, мобилизовывать и предоставлять необходимые ресурсы "для спасения жизней и защиты собственности, здоровья и безопасности населения".

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Денис Юдин
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