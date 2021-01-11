Накануне инаугурации. ФБР предупреждает о подготовке вооруженного захвата власти – ABC

В США на этой неделе вплоть до дня инаугурации 20 января планируются вооруженные протесты во всех 50 столицах штатов и у Капитолия США – с целью захвата органов власти. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на имеющийся в их распоряжении внутренний бюллетень Федерального бюро расследований.

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Как отмечается, ФБР получило информацию о группе, призывающей к штурму судов штата, местных и федеральных органов власти и административных зданий в случае, если действующий президент Дональд Трамп будет отстранен от должности до дня инаугурации.

По данным ФБР, группа также планирует нападения на правительственные учреждения в каждом штате в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

"ФБР получило информацию об обнаруженной вооруженной группе, планирующей отправиться в Вашингтон 16 января, – говорится в бюллетене. – Они предупредили, что, если Конгресс попытается отстранить президента через 25-ю поправку, произойдет огромное восстание".

Представители федеральных правоохранительных органов посоветовали полицейским органам усилить безопасность в государственных зданиях.

По информации Reuters, в связи с угрозой насилия Национальной гвардии разрешили отправить до 15 000 военнослужащих в Вашингтон, а туристам запретили посещать памятник Вашингтону – обелиску в честь первого президента страны.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.

7 января Конгресс завершил прерванное заседание и утвердил победу Байдена на выборах.

11 января демократы формально представили в Конгрессе резолюцию об импичменте против Трампа – его обвиняют в подстрекательстве к восстанию за его роль в захвате его сторонниками Капитолия.

Наталия Медведева

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