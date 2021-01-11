Второй импичмент. Демократы обвинят Трампа в подстрекательстве к восстанию – CNN
Демократическое большинство в Палате представителей сегодня, 11 января, начнет процедуру импичмента против президента США Дональда Трампа. Текст резолюции опубликован CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Трампа обвиняют в подстрекательстве к восстанию за его роль в захвате его сторонниками Капитолия 6 января.
Обвинение основывается на утверждениях Трампа о том, что он выиграл выборы, и только массовые фальсификации привели к победе избранного президента Джо Байдена; на его речи, обращенной к сторонникам 6 января и на его звонке госсекретарю Джорджии, в котором президент требовал "найти" недостающие для победы в штате голоса.
"Всем этим президент Трамп серьезно поставил под угрозу безопасность США и институты правительства. Он угрожал целостности демократической системы, вмешался в мирный транзит власти и подверг опасности равноправную ветвь власти", – говорится в резолюции.
Резолюция будет оглашена после открытия заседания Конгресса в 11:00 утра по восточноамериканскому времени (18:00 по Киеву), сообщает CNN.
- В декабре 2019 года Палата представителей объявила Трампу импичмент из-за скандала с давлением на Украину в попытках найти компромат на Байдена.
- В феврале 2020-го сенаторы отвергли обвинения против Трампа в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса. Трамп остался в должности.
- На выборах 3 ноября Трамп уступил кандидату от демократов Байдену.
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.
- В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.
- 7 января Конгресс завершил прерванное заседание и утвердил победу Байдена на выборах.
Комментарии