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Второй импичмент. Демократы обвинят Трампа в подстрекательстве к восстанию – CNN

11.01.2021, 17:24
Второй импичмент. Демократы обвинят Трампа в подстрекательстве к восстанию – CNN - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Демократическое большинство в Палате представителей сегодня, 11 января, начнет процедуру импичмента против президента США Дональда Трампа. Текст резолюции опубликован CNN.

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Трампа обвиняют в подстрекательстве к восстанию за его роль в захвате его сторонниками Капитолия 6 января.

Обвинение основывается на утверждениях Трампа о том, что он выиграл выборы, и только массовые фальсификации привели к победе избранного президента Джо Байдена; на его речи, обращенной к сторонникам 6 января и на его звонке госсекретарю Джорджии, в котором президент требовал "найти" недостающие для победы в штате голоса.

"Всем этим президент Трамп серьезно поставил под угрозу безопасность США и институты правительства. Он угрожал целостности демократической системы, вмешался в мирный транзит власти и подверг опасности равноправную ветвь власти", – говорится в резолюции.

Резолюция будет оглашена после открытия заседания Конгресса в 11:00 утра по восточноамериканскому времени (18:00 по Киеву), сообщает CNN.

Денис Юдин
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