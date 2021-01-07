Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах. Трамп отреагировал
Конгресс США официально утвердил победу избранного президента Джо Байдена на выборах, прошедших в ноябре. Об этом сообщает CNN.
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Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимых для достижения победы 270. Теперь 45-й президент США Дональд Трамп не имеет юридических возможностей оспорить результаты выборов.
Инаугурация Байдена пройдет 20 января. Режим чрезвычайного положения в Вашингтоне, введенный вчера, продлили до 21 января.
По данным CNN, Трамп заявил, что это решение Конгресса "знаменует собой конец величайшего первого срока в президентской истории": "Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты это подтверждают (фальсификации на выборах не были доказаны – ред.), тем не менее, 20 января будет упорядоченная передача власти".
- Вчера сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию. Погибли четыре человека.
- Социальные сети Twitter, Instagram и Facebook приняли решение о временной блокировке аккаунтов Трампа.
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