UA

Twitter, Instagram и Facebook заблокировали Трампа

07.01.2021, 07:25
Twitter, Instagram и Facebook заблокировали Трампа - Фото
Дональд Трамп (Скриншт из видеообращения в Twitter)

Социальные сети Twitter, Instagram и Facebook приняли решение о временной блокировке аккаунтов президента США Дональда Трампа, запретив ему публиковать новые сообщения на своих страницах. Об этом говорится в экстренных сообщениях соцсетей. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В результате беспрецедентной и продолжающейся насильственной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, мы потребовали удаления трех твитов Трампа, опубликованных ранее сегодня, из-за неоднократных и серьезных нарушений нашей политики. Аккаунт Трампа будет заблокирован на 12 часов", – говорится в заявлении Twitter с уточнением, что в будущем, если Трамп продолжит нарушать правила соцсети, его аккаунт заблокируют безвозвратно.

"Мы оценили два нарушения нашей политики страницей президента Трампа, они приведут к 24-часовой блокировке функций", – заявили в Facebook, уточнив, что Трамп потеряет возможность публиковать сообщения на платформе в течение этого времени.

Глава Instagram Адам Моссери ретвитнул сообщение Facebook, отметив, что они приняли такое же решение.

  • Вчера сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию. Есть пострадавшие. 

Читайте также: Сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Спустя четыре часа полиция восстановила порядок

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
facebook дональд трамп twitter instagram

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 