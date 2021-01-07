Twitter, Instagram и Facebook заблокировали Трампа

Социальные сети Twitter, Instagram и Facebook приняли решение о временной блокировке аккаунтов президента США Дональда Трампа, запретив ему публиковать новые сообщения на своих страницах. Об этом говорится в экстренных сообщениях соцсетей.

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"В результате беспрецедентной и продолжающейся насильственной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, мы потребовали удаления трех твитов Трампа, опубликованных ранее сегодня, из-за неоднократных и серьезных нарушений нашей политики. Аккаунт Трампа будет заблокирован на 12 часов", – говорится в заявлении Twitter с уточнением, что в будущем, если Трамп продолжит нарушать правила соцсети, его аккаунт заблокируют безвозвратно.

"Мы оценили два нарушения нашей политики страницей президента Трампа, они приведут к 24-часовой блокировке функций", – заявили в Facebook, уточнив, что Трамп потеряет возможность публиковать сообщения на платформе в течение этого времени.

Глава Instagram Адам Моссери ретвитнул сообщение Facebook, отметив, что они приняли такое же решение.

Вчера сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию. Есть пострадавшие.

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Владислав Сердюк

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