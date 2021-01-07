Захват Капитолия в США. Погибли четыре человека, 52 арестованы

В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека. Об этом заявили в полиции Вашингтона, передает BBC.

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Одна из скончавшихся женщин входила в группу из нескольких человек, ворвавшихся в комнату Палаты представителей, где продолжалось заседание. Офицер в штатском вытащил оружие и выстрелил. Женщину доставили в больницу, где она и скончалась.

Также на территории Капитолия погибла еще одна женщина и двое мужчин. Как минимум 14 полицейских ранены, двое находятся в больнице.

К этому моменту арестовано более 52 человек, из них 47 – за нарушение комендантского часа, ранее введенного мэром Вашингтона из-за беспорядков. Вчера сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

Социальные сети Twitter, Instagram и Facebook приняли решение о временной блокировке аккаунтов Трампа.

Владислав Сердюк

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