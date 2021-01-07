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Захват Капитолия в США. Погибли четыре человека, 52 арестованы

07.01.2021, 07:50
Захват Капитолия в США. Погибли четыре человека, 52 арестованы - Фото
Полиция около Капитолия США (Фото - EPA - Justin Lane)

В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека. Об этом заявили в полиции Вашингтона, передает BBC.

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Одна из скончавшихся женщин входила в группу из нескольких человек, ворвавшихся в комнату Палаты представителей, где продолжалось заседание. Офицер в штатском вытащил оружие и выстрелил. Женщину доставили в больницу, где она и скончалась. 

Также на территории Капитолия погибла еще одна женщина и двое мужчин. Как минимум 14 полицейских ранены, двое находятся в больнице. 

К этому моменту арестовано более 52 человек, из них 47 – за нарушение комендантского часа, ранее введенного мэром Вашингтона из-за беспорядков. 

Владислав Сердюк
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США беспорядки капитолий

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