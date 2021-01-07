Захват Капитолия в США. Погибли четыре человека, 52 арестованы
07.01.2021, 07:50
Полиция около Капитолия США (Фото - EPA - Justin Lane)
В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека. Об этом заявили в полиции Вашингтона, передает BBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Одна из скончавшихся женщин входила в группу из нескольких человек, ворвавшихся в комнату Палаты представителей, где продолжалось заседание. Офицер в штатском вытащил оружие и выстрелил. Женщину доставили в больницу, где она и скончалась.
Также на территории Капитолия погибла еще одна женщина и двое мужчин. Как минимум 14 полицейских ранены, двое находятся в больнице.
К этому моменту арестовано более 52 человек, из них 47 – за нарушение комендантского часа, ранее введенного мэром Вашингтона из-за беспорядков.
- Вчера сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.
- Социальные сети Twitter, Instagram и Facebook приняли решение о временной блокировке аккаунтов Трампа.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии