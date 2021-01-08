UA

Захват Капитолия. В больнице умер раненый офицер полиции

08.01.2021, 07:34
Захват Капитолия. В больнице умер раненый офицер полиции - Фото
Захват Капитолия сторонниками Трампа (фото - ЕРА)

В США умер офицер полиции Капитолия, который был ранен во время прорыва в здание Конгресса США сторонников действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Капитолия Ева Малецки, передает CNBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она отметила, что раненый офицер Брайан Д. Сикник был ранен во время столкновения с протестующими в среду. Его доставили в больницу, где он скончался в четверг в 21:30 по местному времени.

Как отмечается, Скиник работал в полиции Капитолия с 2008 года. Он стал пятой жертвой столкновений. До этого сообщалось о четырех погибших протестующих.

Известие о смерти офицера поступило вскоре после отставки начальника полиции Капитолия США Стивена Сунда, отмечают в издании. Его отставка вступит в силу 16 января – за четыре дня до инаугурации избранного президента Джо Байдена.

  • 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию. 
  • Силовики освободили Капитолий в течение четырех часов. Конгресс продолжил подсчет и официально утвердил победу Байдена. Трамп вновь сказал, что недоволен такими результатами, но заверил: передача власти 20 января будет упорядоченной. 

Читайте также: Импичмент или 25 поправка. В Конгрессе США призывают отстранить Трампа от должности

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
офицер полиции беспорядки дональд трамп погибший конгресс захват капитолий джо байден

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 