Захват Капитолия. В больнице умер раненый офицер полиции
В США умер офицер полиции Капитолия, который был ранен во время прорыва в здание Конгресса США сторонников действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Капитолия Ева Малецки, передает CNBC News.
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Она отметила, что раненый офицер Брайан Д. Сикник был ранен во время столкновения с протестующими в среду. Его доставили в больницу, где он скончался в четверг в 21:30 по местному времени.
Как отмечается, Скиник работал в полиции Капитолия с 2008 года. Он стал пятой жертвой столкновений. До этого сообщалось о четырех погибших протестующих.
Известие о смерти офицера поступило вскоре после отставки начальника полиции Капитолия США Стивена Сунда, отмечают в издании. Его отставка вступит в силу 16 января – за четыре дня до инаугурации избранного президента Джо Байдена.
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.
- Силовики освободили Капитолий в течение четырех часов. Конгресс продолжил подсчет и официально утвердил победу Байдена. Трамп вновь сказал, что недоволен такими результатами, но заверил: передача власти 20 января будет упорядоченной.
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