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Импичмент или 25 поправка. В Конгрессе США призывают отстранить Трампа от должности

07.01.2021, 21:57
Импичмент или 25 поправка. В Конгрессе США призывают отстранить Трампа от должности - Фото
Дональд Трамп (Фото: Jim Bourg/EPA)

Конгрессмены и сенаторы от Демократической партии, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, требуют отстранить президента США Дональда Трампа немедленно с помощью импичмента или 25 поправки к Конституции. Об этом сообщает CNN.

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На данный момент немедленного отстранения Трампа после вчерашнего захвата его сторонниками здания Капитолия требуют 29 конгрессменов-демократов и один республиканец, к требованиям присоединилась и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате о поддержке такого решения заявили шесть сенаторов-демократов, включая лидера меньшинства Чака Шумера.

CNN отмечает, что среди руководства республиканцев и в правительстве растет число тех, кто также поддерживает отстранение Трампа через 25 поправку.

25 поправка к Конституции США позволяет вице-президенту и большинству членов правительства отстранить президента от власти, если "президент не в состоянии исполнять свои права и обязанности по должности".

В случае отстранения Трампа обязанности президента будет выполнять вице-президент США Майкл Пенс.

Денис Юдин
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