Сторонники Трампа хотят устроить массовые протесты в Вашингтоне в день инаугурации Байдена

Сторонники действующего президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерены протестовать в Вашингтоне в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом пишет Washington Post.

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Сообщается, что "агрессивные и часто ненавистные" обсуждения будущих протестов появились в Twitter и Facebook, а также на узкоспециализированных консервативных сайтах, таких как TheDonald.win и Parler.

Также издание отмечает, что в соцсетях обсуждают "восстановление правосудия" из-за смерти Эшли Бэббит, протестующей, застреленной полицией внутри Капитолия.

NBC пишет, что в округе Колумбия уже обрабатываются семь заявок на получение разрешений для проведения митингов, которые совпадают с датой инаугурации Байдена. По информации издания, один из митингов точно предназначен для сторонников Трампа.

"Угроза со стороны воинствующих экстремистских групп остается высокой, и следующие несколько недель будут критическими в нашем демократическом процессе с предстоящей инаугурацией", – заявил лидер Демпартии в Сенате США Чак Шумер, передает Voice of America.

Источник сообщает, что мэр Вашингтона Мюриэл Баузер хочет, чтобы Федеральное управление внутренних дел США отклоняло запросы на разрешения публичных собраний до 24 января. Таким образом она хочет добиться запрета на проведение любых митингов в городе в день инаугурации.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.

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Станислав Стороженко

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