Штурм Капитолия. В США открыто 25 дел о внутреннем терроризме

Не менее 25 уголовных дел по обвинению во внутреннем терроризме отрыто после штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в Twitter конгрессмен Джейсон Кроу после беседы с министром армии США Райаном МакКарти.

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По словам Кроу, у участников беспорядков нашли огнестрельное оружие, коктейли Молотова, взрывательные устройства и пластиковые наручники. Это свидетельствует о том, что ситуация в Капитолии могла сложиться намного хуже, но такого развития событий удалось избежать, уверен конгрессмен.

МакКарти заверил, что Министерство обороны США осведомлено о возможных угрозах в ближайшие дни, до инаугурации избранного президента Джо Байдена, и работает с правоохранителями над обеспечением безопасности.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.

Как минимум, одному из задержанных во время штурма Капитолия в Вашингтоне понадобился переводчик на русский язык.

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Денис Юдин

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