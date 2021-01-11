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Штурм Капитолия. В США открыто 25 дел о внутреннем терроризме

11.01.2021, 10:00
Штурм Капитолия. В США открыто 25 дел о внутреннем терроризме - Фото
Захват Капитолия сторонниками Трампа (фото - ЕРА)

Не менее 25 уголовных дел по обвинению во внутреннем терроризме отрыто после штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в Twitter конгрессмен Джейсон Кроу после беседы с министром армии США Райаном МакКарти.

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По словам Кроу, у участников беспорядков нашли огнестрельное оружие, коктейли Молотова, взрывательные устройства и пластиковые наручники. Это свидетельствует о том, что ситуация в Капитолии могла сложиться намного хуже, но такого развития событий удалось избежать, уверен конгрессмен.

МакКарти заверил, что Министерство обороны США осведомлено о возможных угрозах в ближайшие дни, до инаугурации избранного президента Джо Байдена, и работает с правоохранителями над обеспечением безопасности.

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Денис Юдин
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