Одному из задержанных за штурм Конгресса США понадобился переводчик на русский

Как минимум, одному из задержанных во время штурма Капитолия в Вашингтоне понадобился переводчик на русский язык. Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Высшем суде округа Колумбия 40 обвиняемым были предъявлены обвинения в незаконном проникновении в государственную собственность. Они также уведомлены о том, что прокуратура рассматривает доказательства дополнительного обвинения в нарушении комендантского часа.

Большинство обвиняемых прибыли из других штатов, включая Орегон, Флориду, Вайоминг, Коннектикут и Пенсильванию, хотя некоторые были из округа, Мэриленда и Вирджинии.

Одному арестованному предъявлено обвинение в хранении "автоматического оружия военного образца" и 11 бутылок с зажигательной смесью. Другой был обвинен в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой. Еще один, которому требовался переводчик с русского, сказал судье: "Я не знаю, о каком незаконном проникновении вы говорите".

Майкл Шервин, и.о. окружного прокурора, выразил "озабоченность" относительно небольшим числом задержанных участников беспорядков. В результате, по его словам, перед федеральными властями стоит непростая задача по выявлению, обнаружению и получению ордеров на арест большого числа подозреваемых, что, по его словам, может занять следователей на несколько месяцев.

Прокурор сказал, что во время штурма из кабинетов Конгресса было украдено большое количество государственных документов, а также электронные устройства и другие предметы, что "могло иметь последствия для национальной безопасности".

6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.