Завтра – необычная инаугурация Байдена. Посмотрите, что сделали с центром Вашингтона: фото

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет завтра, 20 января, будет сильно отличаться от привычной. На закрытой для посещения Национальной аллее в Вашингтоне установлено экспозицию в память о свыше 400 000 умерших от COVID-19 американцев, а также тех, кто не сможет присутствовать лично на шоу из-за карантинных ограничений.

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Территорию также подсветили 56 лучами света, символизирующими штаты и территории США.

Обычно в этот день к Капитолию сходятся сотни тысяч людей. На этот раз торжества пройдут едва ли не по закону военного времени. Тысячи солдат Нацгвардии охраняют улицы и центр столицы США во избежание провокаций и терактов. Капитолий и Белый дом ограждены барьерами.

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Ранее законодатели США призвали граждан не ехать на инаугурацию, чтобы не способствовать распространению коронавируса, с которым в США и без того аврал.

Все страны будут представлены только на уровне послов – также из-за пандемии. От Украины на церемонии будет посол в Вашингтоне Владимир Ельченко. Шоу будет вести всемирно известный актер Том Хэнкс.

Фото: ЕРА