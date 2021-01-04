Американцев призвали не ехать из-за COVID-19. Как пройдет инаугурация Байдена и Харрис

Инаугурационный комитет Конгресса США призвал американцев не ехать на инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис из-за карантинных ограничений. Об этом пишет Bloomberg.

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Сообщается, что билеты на церемонию принятия присяги Байденом будут доступны только членам Конгресса и одному из их гостей.

Традиционный парад по случаю вступления в должность нового главы Белого дома будет заменен на "Виртуальный парад по всей Америке". Мероприятие будет состоять из музыкальных представлений, выступлений оркестров, танцевальных коллективов и поэзии.

Также агентство отмечает, что Байден проведет смотр войск США, соблюдая социальную дистанцию, а после смотра военные сопроводят его и Харрис в Белый дом.

22 декабря сообщалось о "виртуальной инаугурации" действующего президента Дональда Трампа.

Станислав Стороженко

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