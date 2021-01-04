Американцев призвали не ехать из-за COVID-19. Как пройдет инаугурация Байдена и Харрис
Инаугурационный комитет Конгресса США призвал американцев не ехать на инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис из-за карантинных ограничений. Об этом пишет Bloomberg.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Сообщается, что билеты на церемонию принятия присяги Байденом будут доступны только членам Конгресса и одному из их гостей.
Традиционный парад по случаю вступления в должность нового главы Белого дома будет заменен на "Виртуальный парад по всей Америке". Мероприятие будет состоять из музыкальных представлений, выступлений оркестров, танцевальных коллективов и поэзии.
Также агентство отмечает, что Байден проведет смотр войск США, соблюдая социальную дистанцию, а после смотра военные сопроводят его и Харрис в Белый дом.
- 7 ноября 2020-го Байден набрал достаточное количество голосов для победы над Трампом в ходе президентских выборов.
- 25 ноября в Пентагоне и Госдепе США начали передачу дел команде избранного президента Джо Байдена. Демократ должен вступить в должность 20 января.
- 22 декабря сообщалось о "виртуальной инаугурации" действующего президента Дональда Трампа.
Комментарии