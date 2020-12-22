Выборы в США: Трампу все же устроят "инаугурацию". Правда, только виртуальную
22.12.2020, 07:13
Дональд Трамп (Фото: Alex Edelman/EPA)
Действующий президент США Дональд Трамп все же сможет поучаствовать в "инаугурации" – правда, посетить ее собираются около 63 000 человек, а назначена она в виде запланированного онлайн-мероприятия в Facebook, говорится на странице встречи.
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В подписи к мероприятию говорится, что это "просто рядовая группа частных лиц, насчитывающая 325 000 человек, которые поддерживают Дональда Трампа и не имеют отношения к какой-либо официальной организации".
Организаторы мероприятия также указали на странице, что Трамп является "избранным президентом США" и его "инаугурация" пройдет 20 января 2021 года.
СПРАВКА. Каждый из претендентов на президентский пост в США имеет законное право попытаться оспорить результаты голосования в суде – в этом году крайним сроком для таких судебных разбирательств являлась дата 8 декабря. Официальные полномочия Трампа прекращаются в полдень 20 января 2021 года – после этого его пребывание в резиденции главы государства станет незаконным.
- 15 декабря коллегия выборщиков избрала Джо Байдена президентом США, он получил более 300 голосов.
- 20 декабря Twitter начал маркировать сообщения Трампа подписью о победе Байдена на выборах.
- 21 декабря Трамп обратился с иском в Верховный Суд – просит пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании.
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