Twitter теперь маркирует сообщения Трампа подписью о победе Байдена на выборах

Twitter начал использовать новый ярлык для сообщений действующего президента США Дональда Трампа, в котором напоминает о том, что избирательные органы Соединенных Штатов признали победу на выборах Джо Байдена.

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The Verge пишет, что ранее в отношении Трампа Twitter использовал другие подписи, например — "утверждение о том, что выборы были сфальсифицированы, спорно", "разные источники расходятся в своих оценках выборов".

Теперь, после того, как коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена, под некоторыми, в том числе более ранними, твитами Трампа появилась подпись: "Официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем на выборах президента США".

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти. Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа. Трамп пробовал судиться.

25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.

15 декабря коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США, он получил более 300 голосов.

Вадим Ребрина

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