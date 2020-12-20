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Twitter теперь маркирует сообщения Трампа подписью о победе Байдена на выборах

20.12.2020, 19:03
Twitter теперь маркирует сообщения Трампа подписью о победе Байдена на выборах - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Twitter начал использовать новый ярлык для сообщений действующего президента США Дональда Трампа, в котором напоминает о том, что избирательные органы Соединенных Штатов признали победу на выборах Джо Байдена.

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The Verge пишет, что ранее в отношении Трампа Twitter использовал другие подписи, например — "утверждение о том, что выборы были сфальсифицированы, спорно", "разные источники расходятся в своих оценках выборов".

Теперь, после того, как коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена, под некоторыми, в том числе более ранними, твитами Трампа появилась подпись: "Официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем на выборах президента США".

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти. Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа. Трамп пробовал судиться. 
  • 25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.
  • 15 декабря коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США, он получил более 300 голосов.
Вадим Ребрина
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