Трамп просит Верховный суд США пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании

Иск о пересмотре результатов выборов президента США в Пенсильвании направлен в Верховный суд избирательным штабом президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNBC.

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Кампания Трампа просит судей отменить три решения Верховного суда Пенсильвании, смягчающих некоторые избирательные правила штата о проверке подписей, наблюдении на выборах и голосовании по почте. У Трампа считают, что Верховный суд штата посягнул на полномочия, предоставленные конституцией США законодательным собраниям штатов.

Эти решения привели к учету примерно 2,6 млн голосов, якобы в нарушение законодательства Пенсильвании, считают у Трампа.

Иск, поданный почти через семь недель после дня выборов и всего за месяц до инаугурации избранного президента Джо Байдена, почти наверняка будет отклонен Верховным судом, отмечает CNBC.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы.

12 декабря стало известно, что Верховный суд отказался рассматривать иск Техаса к колеблющимся штатам о пересмотре результатов выборов. Иск был поддержан Трампом, генпрокурорами 17 штатов и 126 конгрессменами-республиканцами.

14 декабря проголосовала коллегия выборщиков: Байден набрал 306 голосов, Трамп – 232.

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Денис Юдин

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