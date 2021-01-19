Байден пообещал руководствоваться выводами и решениями науки и ученых
Приходящая администрация США будет "руководствоваться наукой и учеными". Об этом в Facebook заявил избранный президент страны Джо Байден, который завтра должен вступить в должность после церемонии инаугурации.
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По его словам, безоговорочный приоритет как минимум в сфере здравоохранения будет у экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Национальных институтов здравоохранения (NIH), Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и офиса Генерального хирурга США.
Эти структуры, говорит Байден, "свободны от политического влияния", а их решения "основаны только на науке".
15 января он назначил Эрика Лэндера своим советником по науке и повысил статус должности до министерской. Лендер – президент и основатель Института Броуда при Гарвардском университете и профессор Массачусетского технологического института. Один из пионеров проекта Геном человека.
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"Мы стоим на пороге некоторых из самых выдающихся достижений, которые коренным образом изменят наш образ жизни. Мы можем добиться большего прогресса в следующие 10 лет, чем мы достигли за последние 50 лет. Но мы также сталкиваемся с некоторыми из самых жутких кризисов за многие поколения, и сейчас наука имеет решающее значение", – сказал Байден.
Ранее, с начала пандемии, он неоднократно критиковал Дональда Трампа, у которого сегодня – последний день в Овальном кабинете, за заявления и решения, которые, по его мнению, не основаны на выводах ученых, медиков и в целом науки.
Тем временем в Украине Шкарлет теперь будет назначать государственные премии за научные достижения.
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