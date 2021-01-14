Моделирование "сожительства" коронавируса и человечества: прогноз ученых на ближайшие годы

Симптоматика COVID-19 может измениться в ближайшие годы в сторону значительного облегчения протекания болезни. Другими словами, этот новый коронавирус, возможно, станет не более вирулентным, чем обычная вирусная простуда, пишут в Science ученые из Эморийского университета и Университета штата Пенсильвания.

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Если SARS-CoV-2 станет эндемическим (таким, который не искореняется и продолжает существовать в виде спорадических вспышек там и сям), когда большинство заражается им еще в детстве, то он, вероятно, пополнит ряды вызывающих легкую простуду коронавирусов.

Модель американцев основана на исследованиях четырех коронавирусов HCoV, которые уже давно циркулируют среди людей и вызывают обычно легкую простуду, а также первого "сарса" – SARS-CoV-1.

Почти все, пишут авторы, инфицируются HCoV в юном возрасте, что обеспечивает иммунитет, который защищает в старшем возрасте от тяжелых симптомов, но не предотвращает периодическое повторное заражение: оно возможно в течение года после прошлой инфекции. То есть, о коллективном иммунитете речь не идет.

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Группа ученых исходила из предположения, что когда люди будут переболевать SARS-CoV-2 в первые годы жизни, в более позднем возрасте он, как и HCoV, будет вызывать лишь простуду. "Мы действительно не знаем, какие были бы симптомы, если бы кто-то впервые заразился одним из HCoV взрослым, а не в детстве", – идут они от обратного.

На графике выше моделирование показано с индексом репродукции вируса R 0 =4. Более быстрая передача инфекции приведет к более быстрому переходу в эндемическое состояние, но и к большему количеству смертей. Соцдистанцирование спасает жизни, задерживает наступление эндемичности и дает время на глобальную вакцинацию: та ускоряет переход в эндемичное состояние и снижает количество жертв.

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Их модель прогнозирует, что блокирующий инфекцию иммунитет относительно быстро ослабевает, но снижающий тяжесть болезни – сохраняется долго.

То есть, коэффициент летальности (IFR) вируса может упасть даже ниже, чем у сезонного гриппа (0,1%), как только будет достигнута его устойчивая эндемичность. При таком развитии в ближайшие годы уровень смертности и острая необходимость в массовой вакцинации могут снизиться, полагают исследователи.

"Поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы выстоять сейчас, во время "дебюта" SARS-CoV-2 на пути к его эндемичности", – подчеркивают авторы. Они пишут, что вакцины спасут сотни тысяч жизней в первый год-два после их внедрения, но затем продолжение вакцинации "может стать менее критичным".

Имеющиеся уже данные об инфекции SARS-CoV-2 у младенцев и детей младшего возраста позволяют предположить, что степень ее тяжести у них в целом умеренная, а смертность очень низкая. Пока никто не знает, насколько длительный иммунитет к COVID-19 и в какой степени он предотвращает передачу вируса.

Евгений Пилипенко

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